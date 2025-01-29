За песни 2 представителей Подмосковья можно проголосовать в проекте «Непокоренный Курск»

АНО «Центр креативных индустрий «Новый город» совместно с правительством Курской области организует документально-театральный проект «Народная история «Непокоренный Курск» в рамках исполнения указа президента Российской Федерации В. В. Путина «О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» от 31 июля 2023 года. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Проект представляет собой уникальную инициативу, основанную на глубоких культурных и исторических традициях нашего народа. Он объединяет в себе широкий спектр материалов: от знаменитых произведений отечественной литературы до воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и свидетельств очевидцев августовских событий 2024 года, связанных с вторжением ВСУ на территорию Курской области.

В рамках проекта проводится Всероссийский народный конкурс на создание главной песни для документально-театрального проекта «Народная история «Непокоренный Курск».

В проекте активно принимают участие Руслан Дмитриевич Устюжанцев (Московская область, г. Химки) и Алексей Юрьевич Угрозин (Московская область, г. Мытищи), они прошли во второй этап всероссийского народного конкурса.

Участие в проекте подчеркивает значение патриотизма и национальных ценностей, демонстрирует приверженность к развитию и стремление к достижениям, а также создает дополнительные возможности для взаимодействия и обмена опытом.

Важным аспектом дальнейшего продвижения участников на этом пути является необходимость информационной поддержки в голосовании за финалистов. Каждый голос имеет огромное значение, и именно благодаря объединенным усилиям можно будет поддержать участников в стремлении добиться успеха и занять достойное место среди лучших.