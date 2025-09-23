сегодня в 20:14

За неделю росгвардейцы 2091 раз выезжали по тревоге с объектов Подмосковья

Стражи правопорядка обеспечили безопасность 132 мероприятия. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано 1200 граждан, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 865 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 207 единиц оружия. Составлено 248 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 53 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 32 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.