За неделю «Единая Россия» Подмосковья отправила 5 гумконвоев из округов региона

Еще несколько партий собраны и готовы к транспортировке. В зону СВО отправлены грузы из Лобни, Шаховской, Лотошино, Одинцовского и Пушкинского округов. В составе — продукты длительного хранения, медикаменты, тактическая и бытовая номенклатура, стройматериалы, средства связи и защиты. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР в Подмосковье.

Так, в Лобне укомплектованы свыше 1,3 тонны гуманитарного груза. В него вошли: питьевая вода, кабели, газовые баллоны, продукты длительного хранения, медикаменты, стройматериалы, одежда, обувь, квадрокоптер, а также кофе и сладости по заявкам военнослужащих. Груз будет направлен в зону СВО во второй половине августа.

В округе Пушкинский депутат Мособлдумы Михаил Ждан направил тактические рюкзаки, генератор, газовые баллоны, хозяйственные товары и средства гигиены; системный сбор идет при участии жителей, волонтеров и бизнеса. В свою очередь, в Лотошине активисты передали родственникам участников СВО продуктовые наборы и медикаменты по запросам бойцов.

В Шаховской при участии депутата Андрея Гриднева и волонтерского штаба «Шаховская — Нашим» подготовлена партия для доставки в Брянск, Донецк, Белгород и Старобельск: стройматериалы, дроны, рации, противодроновые шторы и антитепловизионные одеяла, маскировочные сети, карематы, средства гигиены, посуда, а также продукты и сладости; действует постоянная точка сбора.

В Одинцовском округе по обращению «Боевого Братства» оперативно доукомплектовали груз для 12-го танкового полка на Сватово-Купянском направлении — переданы сетка-рабица для «мангалов» и саморезы.

С начала 2025 года в Подмосковье собрано и отправлено более 326 тонн адресной помощи, а всего с начала специальной военной операции — свыше 15 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Ссбор помощи продолжается на базе общественных приемных «Единой России» в муниципалитетах Подмосковья. Присоединиться могут все желающие, адреса и контакты местных приемных доступны на региональном сайте отделения партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.