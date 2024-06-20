сегодня в 12:17

За ложные сведения о работах в домах в Подмосковье введут административные меры

В Мособлдуме в первом чтении приняли изменения в КоАП Подмосковья, согласно которым за некорректное информирование жителей многоквартирных домов (МКД) о проводимых работах может последовать административная ответственность в отношении УК, передает корреспондент РИАМО.

«Размещение недостоверных или неполных сведений, либо отсутствие или несвоевременное размещение сведений приводит к дополнительной нагрузке на надзорные органы и органы МСУ, увеличению количества осмотров многоквартирных домов. Но главное, что это становится поводом негатива со стороны наших жителей», — сказал председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям регионального парламента Олег Гаджиев.

По его словам, данное нововведения поможет такие случаи не допускать.

Сейчас взаимодействие УК с органами исполнительной власти, МСУ и гражданами проводится с помощью правительственных информсистем, таких как: АИС ГЖИ, ЕИАС ЖКХ, «Проверки Подмосковья», «Добродел», Единая диспетчерская служба области и другие.

После доработки закон будет принят Мособлдумой в целом.