За лето россияне съели 945 километров вопперов

Летом россияне поглотили 945 километров вопперов, что в весе составляет более 2 500 тонн. Эти данные были озвучены аналитиками «Бургер Кинга» в исследовании, сообщает Сноб .

Если выложить все съеденные вопперы и джуниоры в линию, их длина будет равна расстоянию от Москвы до Самары. Вес купленных вопперов достиг 2 158 тонн, а джуниоров — 485 тонн.

По сравнению с этим, общая масса всех гамбургеров эквивалентна более чем 9,5 миллионам iPhone в максимальной комплектации, а вес джуниоров сопоставим с 12 пассажирскими самолетами SuperJet.

Кроме бургеров, россияне активно покупали картофель фри, съев около 3 000 тонн, что соответствует весу примерно 2 500 автомобилей «Лада Веста». Куриные наггетсы составили 1 268 тонн — это вес восьми синих китов.

В жаркую погоду россияне утоляли жажду молочными коктейлями: клубничными, шоколадными и ванильными. Всего было выпито около 500 000 литров шейков, что позволяет заполнить бассейн площадью 16×16 метров и глубиной два метра.