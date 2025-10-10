За III квартал ГБУ «ЦМУ» оказало более 13 тыс консультаций жителям Подмосковья

ГБУ «ЦМУ» Московской области демонстрирует впечатляющие результаты в сфере погребения и похоронного дела. За III квартал зафиксирован рекордный спрос на специализированные услуги: более 13 тыс. консультаций, из них более 8 тыс обращений на горячую линию, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения к предоставляемой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

ГБУ МО «ЦМУ» активно расширяет географию и доступность консультаций. Сотрудники провели 1 204 выездные консультации в отделениях МФЦ и 1 801 консультацию непосредственно на территории кладбищ. Такой формат позволяет оперативно оказывать помощь тем, кто находится в наиболее уязвимом положении.

Ежедневные консультации — это не формальность, а жизненно важный элемент работы учреждения. Сотрудники ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» совершенствуют навыки межличностного общения, уделяя особое внимание психологическим аспектам взаимодействия с людьми, находящимися в состоянии глубокой эмоциональной травмы.

Одним из ключевых принципов работы учреждения можно назвать — человеческое отношение. Все консультации предоставляются бесплатно высококвалифицированными специалистами, проявляющими исключительную эмпатию.

«Мы понимаем, что в такие моменты люди нуждаются не только в профессиональной помощи, но и в человеческом участии. Поэтому, в рамках утвержденного регламента оказания консультаций, приоритетом для каждого сотрудника нашего учреждения является установление доверительного диалога с гражданами, столкнувшимися с горем. Будь то телефонный звонок или личная встреча, мы стремимся создать атмосферу открытости и понимания. Именно такой подход, основанный на принципах человечности и профессионализма, позволяет нам заслужить доверие и признание граждан Подмосковья, ” — отмечает директор ГБУ МО „ЦМУ“ Николай Казаков.

Шестилетний опыт работы ГБУ МО «ЦМУ» и высокие оценки граждан подтверждают эффективность системы. Большая часть обратившихся в учреждение выразили высокую степень удовлетворенности качеством помощи и профессионализмом сотрудников.

В планах — дальнейшее расширение и совершенствование системы поддержки. Руководство учреждения настроено увеличивать количество выездных консультаций, охватывая новые населенные пункты, и инвестировать в обучение персонала. Цель — сделать помощь доступной для каждого жителя региона, независимо от его местонахождения, и обеспечить высочайший уровень поддержки в столь деликатной сфере.

Успешный опыт Подмосковного «Центра мемориальных услуг» может стать примером для других регионов России в создании эффективной системы поддержки граждан, столкнувшихся с утратой близких.

Напоминаем, что получить бесплатную консультацию в сфере погребения и похоронного дела можно обратившись на круглосуточную горячую линию ГБУ МО «ЦМУ» по номеру телефона: 8(498)568-99-99.

Анонсы выездных консультаций можно найти на официальном сайте и в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Телеграм.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.