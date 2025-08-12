За год служба «112» Московской области приняла 131 тыс ложных вызовов

Операторы подмосковной Системы-112 с начала года обработали более 5,8 млн вызовов. Из них свыше 131 тыс. оказались ложными. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Ложные вызовы мешают нормальной работе служб спасения, а также занимают линии, по которым в этот момент пытаются дозвониться люди, действительно нуждающиеся в помощи.

Многократные звонки на номер «112» с одного телефона без обоснованной причины расцениваются, как хулиганские действия.

Звонки с целью пошутить, сообщая о якобы возникшей чрезвычайной ситуации, или оскорбления операторов и грубое обращение также считаются хулиганскими поступками.

В 2025 году количество хулиганских вызовов превысило 65 тысяч. При выявлении таких вызовов, граждане, совершивших их, получат обратный звонок на указанный номер, в ходе которого им будет разъяснена ответственность за ложные вызовы экстренных служб из хулиганских побуждений — как уголовная, так и административная.

Специалисты фиксируют данные «телефонных хулиганов» в базе, и при повторных ложных вызовах информация передается в правоохранительные органы.

Если вызов с номера «112» совершен по ошибке, рекомендуем не бросать трубку, а объясниться с оператором — иначе сотрудники могут перезвонить для уточнения, нужна ли вам помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.