За год более 852 млн раз москвичи воспользовались услугами горпортала

В 2024 году городской портал Москвы продолжил активно развиваться, предоставляя жителям столицы более 450 разнообразных цифровых услуг. За прошедший год горожане обратились к сервисам портала 852 миллиона раз, об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

Такое количество предоставленных услуг через городской сайт демонстрирует его популярность. Спрос увеличился на 11% по сравнению с предыдущим годом.

С момента запуска в 2011 году общее число обращений к порталу достигло внушительной цифры — более 4,6 миллиардов. Среди наиболее востребованных сервисов платформы можно выделить доступ к электронным медицинским картам, школьным дневникам, онлайн-запись к врачам и в различные секции для детей. Также москвичи активно используют функцию передачи показаний коммунальных счетчиков.

Такой широкий спектр цифровых возможностей делает портал незаменимым помощником в повседневной жизни столичных жителей.