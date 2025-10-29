За 5 лет волонтеры в Черноголовке сделали порядка 400 добрых дел

Начиная с 2020 года около 200 жителей Черноголовки стали частью движения «Волонтеры Подмосковья». За 5 лет члены движения «Волонтеры Подмосковья» в Черноголовке приняли участие в около 400 городских мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эти люди бескорыстно оказывают помощь и поддержку другим, не ожидая вознаграждения. Черноголовские волонтеры регулярно принимают участие в экологических акциях: убирают мусор в лесах, чистят берега рек, занимаются посадкой растений в округе. Ни одно событие в городе не проходит без их активного участия, будь то празднование Дня города, патриотическое или спортивное мероприятие.

Волонтеры Подмосковья организуют сбор и отправку гуманитарных грузов для военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО, а также для жителей новых субъектов РФ. Только за текущий год волонтеры из Черноголовки отправили 1 200 кг гуманитарной помощи.

Чтобы узнать, как присоединиться к «Волонтерам Подмосковья» и стать частью волонтерского сообщества в Черноголовке, нужно позвонить по номеру: 8 (926) 610-97-65.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

Как отметил губернатор, День волонтера в Подмосковье учредили, чтобы встречаться с самыми активными и заслуженными добровольцами, а также вручать награды.

«Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос — что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции «Доброе дело»? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение», — подчеркнул Воробьев.

Он поблагодарил всех подмосковных добровольцев, а также их наставников и родителей.