За 5 лет в Кашире ввели в оборот почти 8 тыс га ранее неиспользованных земель

Чем больше земли засеяно, тем производительнее нужна техника. Каширские аграрии совершенствуют материально-техническую базу и используют инновационные технологии. В округе практически завершили посевную кампанию. Сейчас специалисты сельскохозяйственных организаций обрабатывают и подкармливают озимые культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Только недавно в Кашире посеяли яровые, теперь почти все силы направлены на удобрение озимых. Делать это проще, когда под рукой современная техника. В компании «МВС АГРО» есть надежный помощник, настоящий «Коммандер» в поле — так называется модель интеллектуального опрыскивателя.

«Почти все процессы в опрыскивателе автоматизированы. Поле неровное: где-то растения выше, где-то ниже. Интеллектуальная система позволяет копировать след движения трактора и удерживать оптимальную высоту штанги над растениями. Это значительно упрощает работу механизаторов», — рассказал заместитель генерального директора компании «МВС АГРО» Сергей Жилкин.

24 метра — ширина штанги на опрыскивателе, а в специальных рукавах воздух под давлением. Инновационная технология позволяет покрыть всё растение и не распылять средства в разные стороны. А значит, и экономия, и скорость обработки налицо. В бочке 7 кубов отечественного удобрения, чего может хватить на площадь до 100 гектаров. Если учесть, что на полях «МВС АГРО» более 1 600 гектаров озимых культур, таких как пшеница и рапс, то дел у местных аграриев явно невпроворот.

«Посмотрели, как ведётся эта работа, пообщались с аграриями. Оборудование максимально автоматизировано и эффективно. Конечно, есть переживания, что лето может быть засушливым. Однако верим, что результаты будут не хуже прошлых лет. Отдельно хочется отметить то, как вводятся неиспользованные ранее земли в оборот. За 5 лет в этом аспекте мы сильно выросли, обеспечивая необходимый уровень продовольственной безопасности», — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

В этом году в «МВС АГРО» планируют ввести в оборот почти 150 га; еще более 150 добавят остальные аграрии. Если посчитать, сколько всего неиспользованной ранее земли превратили в поля с 2020 года, получится достаточно внушительная цифра — 8 тыс. га. Общая же посевная площадь в 2025 году составит около 23 тыс. га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.