За 3 квартала в Подмосковье на торгах реализовали более 3 тыс объектов госимущества

За три квартала 2025 года Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с ГКУ «Региональный центр торгов» реализовано на земельно-имущественных торгах 3 157 объектов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

С января по сентябрь 2025 года на земельно-имущественных торгах реализовано 3 157 объектов (из них 2 233 — в аренду, 924 — в собственность), среди которых нежилые здания и помещения для бизнеса, земельные участки для коммерческого и частного строительства, машино-места, торговые объекты.

Предприниматели и жители могут арендовать или купить напрямую у государства различные виды недвижимости, участвуя в земельно-имущественных торгах.

Найти участок или помещение в Подмосковье можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.