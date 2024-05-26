За 25 мая выявлено 32 нарушения правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья

«За один день, после введения режима ограничения пребывания граждан в лесах для 11 подмосковных лесничеств, сотрудники лесной охраны Комлесхоза провели 71 патрулирование и выявили 32 нарушения лесного законодательства, в том числе 12 нарушений за въезд транспорта в леса» — рассказал председатель ведомства Евгений Агулов.

С 1 апреля в подмосковных лесах объявлен пожароопасный сезон, а с 24 по 27 мая в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на территории Виноградовского, Егорьевского, Луховицкого Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Ногинского, Орехово-Зуевского, Подольского, «Русский лес», Ступинского и Шатурского, лесничеств установлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, на период действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности.

За разведение костров в неположенном месте нарушителей ждут штрафы:

для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей;

для юридических - от 100 тыс. до 2 млн рублей;

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.