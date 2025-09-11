За 10 лет «детский бюджет» в России вырос более чем в 3 раза

«Детский бюджет» в России за последние 10 лет вырос более чем в три раза. Такого нет нигде в мире, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что по инициативе президента России Владимир Путина в стране выстроена единая система поддержки семей. Она сопровождает граждан от беременности до взрослой жизни ребенка.

«Мы все хорошо знаем, что такого нет нигде в мире. За последние 10 лет так называемый детский бюджет России вырос более чем в три раза», — сказала Матвиенко на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

Она отметила, что также в России семьи поддерживаются программой материнского капитала, школьников обеспечивают бесплатным питанием.

«Детский бюджет» в России — это затраты государства на детей, их образование, здоровье, физическое и культурное развитие. В категорию входят и дети, которые остались без родительского попечения. В бюджет входят и расходы на социальную поддержку семей.