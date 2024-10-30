YouTube опасен: эксперт прокомментировал кражу аккаунтов на видеохостинге

Эксперт РОЦИТ Илья Гогуа прокомментировал хакерские атаки на YouTube. Он напомнил, что мошенники крадут аккаунты авторов контента, сообщает «ФедералПресс» .

«YouTube — это опасная онлайн-площадка. Всему виной модерация видеохостинга, которая не выдерживает критики. Уже не первый год мошенники используют YouTube в своих преступных целях», — сказал Гогуа.

Однако, по его словам, российским пользователям не стоит переживать: в РФ активно развиваются отечественные аналоги YouTube: «VK Видео», RUTUBE, «Платформа» и NUUM. Отечественные площадки серьезнее относятся к модерации и безопасности пользователей.

Ранее пострадал индийский блогер BeerBiceps: преступники украли его популярные каналы на YouTube. Затем хакеры изменили название аккаунтов автора, заменили его популярные подкасты и интервью на видеоролики с участием Илона Маска и Дональда Трампа.