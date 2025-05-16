Young Con 2025 пройдет на подмосковной Live Arena в конце июня

25 июня на площадке Live Arena состоится второй ежегодный фестиваль Young Con — масштабное мероприятие для начинающих и действующих IT-специалистов, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Участники

Гостей фестиваля ждут погружение в мир технологий «Яндекса», знакомство с его командами, увлекательные квесты, полезные советы по трудоустройству и возможность проверить свои навыки на пробных собеседованиях. В этом году Young Con планирует принять около 8 тыс. посетителей, среди которых не только студенты и опытные профессионалы, но и ученики старших классов (9-11) — специально для них будут организованы зоны с участием ведущих технических университетов России.

Тема фестиваля и программа

Ключевая тема фестиваля — «Летний Boost»: интенсивное развитие карьеры и профессиональных навыков. В программе — ярмарка вакансий, карьерные консультации и воркшопы. Участники смогут пообщаться с инженерами «Яндекса», непосредственно занятыми разработкой генеративных нейросетей, совершенствованием рекомендательных систем, созданием умных устройств и обучением роботов взаимодействию с окружающим миром.

Приглашенные гости

На главной сцене выступят HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина, технический директор группы поиска и рекламных технологий Алексей Гусаков, руководитель еком-сервисов Роман Маресов и еще более 20 экспертов компании. Помимо этого, в программе запланировано выступление популярного научпоп-блогера Яна Топлеса, а завершится фестиваль концертами Доры и Feduk.

Уличные активности

На улице будет представлена информация о программах «Яндекс Образования», реализуемых в партнерстве с ведущими вузами страны. Здесь расположатся тематические образовательные домики, представляющие различные направления подготовки: от бакалавриата AI360, посвященного разработке ИИ-технологий, и магистратуры в МФТИ до Школы анализа данных и курсов факультета компьютерных наук ВШЭ.

В каждом павильоне посетители смогут узнать о правилах поступления, выбрать подходящее направление, получить консультации и пообщаться с преподавателями — практикующими специалистами, которые не только преподают, но и участвуют в создании технологий в «Яндексе».

«Баттл вузов»

В рамках фестиваля также пройдет финальный этап «Баттла вузов» — студенческого турнира по программированию. В прошлом году победу одержала команда МФТИ. В этом году участники вновь сразятся за главный приз — кубок и денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, а 30 финалистов получат комплекты умных устройств от «Яндекса».

Регистрация

Подробная программа мероприятия и форма для регистрации доступны на официальном сайте Young Con.