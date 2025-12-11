Yota подарит сим-карту вместе с первым паспортом

В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota, сообщает пресс-служба оператора.

Так, в течение первых 3 месяцев подростки смогут воспользоваться выгодными и объемными пакетами мобильного интернета и минут. После тестового периода пользователи смогут сами подобрать для себя оптимальные пакеты и нужные опции в конструкторе тарифов оператора.

Согласно исследованиям, на сегодняшний день 96% тинейджеров от 12 до 17 лет ежедневно пользуются интернетом и имеют собственный смартфон, при этом время они проводят в основном в соцсетях и мессенджерах.

«Первый паспорт — это новый этап взросления, через который в прошлом году прошли около 20 тыс. подростков Ленинградской области. Мы услышали их желание стать более самостоятельными, поэтому вместе с паспортом молодые люди получают сим-карту — простой инструмент, который позволит самому выбрать свой формат общения и развлечений. Сейчас к сим-карте привязаны все основные профили — банковские аккаунты, мессенджеры и соцсети. Это буквально делает ее „диджитал-паспортом“ человека», — сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

В ближайшее время данный проект охватит многофункциональные центры в Санкт-Петербурге, а впоследствии его масштабирование планируется на все регионы страны.