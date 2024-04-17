Yle: в Финляндии для женщин-военных закупили лифчики, не поддерживающие грудь

Власти Финляндии закупили партию бюстгальтеров специально для женщин, которые проходят военную службу. Тем не менее, сами дамы-армейцы такую «обновку» не оценили, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на финское издание Yle.

По словам финок, новый армейский вариант лифчиков не поддерживает грудь, а носится лишь в качестве повседневного топа. Служащие в финских войсках девушки также посетовали, что такие бюстгальтеры некомфортно использовать на повседневной основе.

По словам источника финских журналистов, армия долго ждала поставку женского нижнего белья, созданного специально для военнослужащих. Тем не менее, не все представительницы прекрасного пола, служащие в Вооруженных силах Финляндии, остались довольны формой М23.