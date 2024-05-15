XXVIII Международный благотворительный гольф-турнир пройдет 1 июня в «Москоу Кантри Клаб»

Турнир, впервые организованный в 1996 году, является не только престижным спортивным соревнованием, но и эффективным инструментом сбора благотворительных средств: за более чем 25 лет проведения мероприятия в благотворительные фонды, школы-интернаты и другие учреждения было передано свыше 100 миллионов рублей. В этом году средства, собранные на мероприятии, планируется передать подопечным Фонда Константина Хабенского, фондам «Важные люди», «Дом с маяком» и Школе-интернат МИД России.

В мероприятии примут активное участие известные спортсмены, артисты и общественные деятели, представляющие благотворительные фонды. Гостей ждет увлекательный фестиваль здорового образа жизни для всей семьи с незабываемой анимационной программой и вкуснейшей гастрономической ярмаркой.

Так, бодрящую зарядку на свежем воздухе проведет трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, после чего расскажет о своем пути в профессиональном спорте и ответит на интересующие слушателей вопросы в лектории. Для ребят и их родителей пройдут театральное представление, интерактивные игры и кинопоказанимационного сериала «Ася и Вася» от компании «Рики» — создателей мультфильма Смешарики.

Участникам фестиваля представится возможность почувствовать себя реставратором по живописи и позолоте, занимаясь под руководством опытных профессионалов. А мастера в народных промыслах научат техникам гжельской росписи и раскроют секреты приготовления вкуснейших расписных пряников.

Гости фестиваля познакомятся с продукцией фермерских угодий Московской области, а также вкуснейшими угощениями от шеф-повара «Москоу Кантри Клаб». Дополнит праздник яркая музыкальная программа: в течение всего дня на главной сцене фестиваля будут выступать эстрадные артисты Максим Свобода, NEMIGA, Вy Индия и другие.

Стоимость одного билета для взрослого составляет 3000 рублей, для ребенка в возрасте до 12 лет — 1000 рублей. «Семейный» билет, рассчитанный на двух взрослых и двух детей, можно приобрести за 5000 рублей. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Узнать подробнее о программе мероприятия и приобрести билет: https://charitygolf.ru/#tickets.

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