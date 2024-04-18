XIX Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет в мае

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет 15-17 мая. Мероприятие объединит тысячи участников из 89 регионов России на территории МВЦ «Крокус Экспо» и состоится в соответствии с поручением заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который возглавил оргкомитет мероприятия.

Девиз форума «Развиваем промышленность – повышаем эффективность закупок!» отражает экономическую ситуацию, сложившуюся в России

В организационный комитет вошли более 20 руководителей министерств и ведомств, госкорпораций, банков, общественных организаций, а также законодатели.

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» давно стал эффективной экспертной площадкой по вопросам оптимизации законодательства в сфере закупок. В рамках деловой программы традиционно вырабатываются решения, направленные на поддержку российских производителей и формирование долгосрочного спроса на отечественную продукцию. Мы представим на выставке эксклюзивный выставочный стенд, на котором участники форума смогут ознакомиться с презентацией ключевых механизмов поддержки промышленности и передовыми разработками наших компаний, востребованных госсектором», – сказал первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

На форуме будут презентованы новые цифровые решения единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Специалисты узнают, какие изменения их ждут и смогут оперативно подготовиться к ним в работе.



Предпринимателям Форум поможет разобраться в системе государственных закупок и освоить новый рынок сбыта товаров или услуг. Компании смогут продемонстрировать готовую продукцию и предложить законодательные инициативы по расширению доступа отечественных производителей в систему. Также они узнают о мерах господдержки и спецпрограммах банков, которые помогут выстоять в новых условиях.

Союз закупщиков подготовит и озвучит предложения от субъектов РФ по оптимизации 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Форумную часть дополнит масштабная выставка площадью 10 тыс. кв. метров. На экспозиции можно будет увидеть новую продукцию и узнать о том, как она внедряется и продвигается на рынке, какие нормативные корректировки и финансовые инструменты для этого требуются.

Традиционными экспонентами выставки станут Минпромторг России, Федеральное казначейство, ФАС России; госкорпорации и госкомпании: Ростех, ОАК, Автодор; Москва, Московская область и другие регионы России; электронные площадки; банки; общественные организации.