XIII Всероссийский форум рабочей молодежи пройдет 2–5 июля в Перми

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с подведомственным федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам» и правительством Пермского края проводит в июле XIII Всероссийский форум рабочей молодежи, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Проведение форума запланировано в очном формате с 2 по 5 июля 2025 года на территории Пермского края.

Целью форума является поддержка, социальная интеграция и развитие талантливой рабочей молодежи РФ через реализацию целей и задач государственной молодежной политики.

Задачами форума станут продвижение рабочих профессий и технических специальностей в приоритетных отраслях экономики, а также популяризация в молодежной среде и в обществе в целом таких качеств и ценностей, как профессионализм и созидательный труд. Также задачами форума станут вовлечение молодых специалистов и наставническую деятельность на предприятиях и в организациях; презентация лучших практик в области создания и развития молодежных сообществ на предприятиях и в организациях; поддержка социальных инициатив работающей молодежи; развитие профессиональных и личностных компетенций у молодых специалистов.

Программа форума включает в себя стратегические сессии, тематические лекции, образовательные семинары, конкурс профессионального мастерства «Человек труда», а также грантовый конкурс от направления «Росмолодежь.Гранты».

Участниками форума станут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Всего планируется участие 400 человек.

Участие в форуме даст участникам возможности:

расширения профессионального кругозора;

установление деловых контактов;

усовершенствование профессиональных навыков;

возможность получения грантовой поддержки на социальные инициативы.

Для предприятий-партнеров данный форум поможет:

повысить узнаваемость предприятия;

привлечь специалистов для определения путей решения актуальных задач в приоритетных отраслях экономики;

решить кадровый вопрос, привлечь студентов и молодых специалистов;

поддержать и финансировать перспективные стартапы и инновационные разработки молодых специалистов.

Для участия в форуме каждый претендент должен пройти регистрацию в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (myrosmol.ru) и подать заявку через платформу «Росмолодежь.Форумы» (events.myrosmol.ru) на мероприятие «XIII Всероссийский форум рабочей молодежи» до 2 мая 2025 года.