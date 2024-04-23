XIII Форум безопасного интернета прошел в Москве

В столице завершился XIII форума безопасного интернета, главной темой которого стала «Безопасность семьи и детей в цифровой среде». Масштабная диалоговая площадкаобъединила представителей власти, правоохранительных органов, ИТ-отрасли, а также общественных и научных деятелей, СМИ, блогеров и ведущих экспертов.

Организаторамифорума стали ига безопасного интернета и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Несмотря на колоссальную активность государства, общества, правоохранительных органов, наших граждан, интернет-пространство по-прежнему остается небезопасным для семей с детьми. Информационная война продолжается. И именно семьи с детьми — основная целевая группа, которая находится под ударом», — отметила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По словам директора организации, в 2023 году Лига безопасного интернета получила 462371 обращения. 86% из них поступили именно от подростков или граждан в возрасте до 35 лет. 78% обращений связаны с распространением опасного контента в сети.

«Благодаря этим обращениям в Лигу в 2023 году, 17 педофилов, 36 онлайн-живодеров, 21 треш-блогер были найдены и привлечены к ответственности. 137 подростков, ставшие жертвами онлайн или офлайн-буллинга, продолжают учиться в дружелюбной атмосфере. 16 молодых людей отказались от мысли о совершении суицида. С 1662 ресурсов в сети удалена информация о продаже наркотиков. С 18977 ресурсов удалены материалы с детской порнографией. 177 групп травли заблокировано Роскомнадзором после обращений Лиги», — поделилась Екатерина Мизулина.

Председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильскаяв ходе форума отметила, что создание информационных угроз в прямом смысле этого слова поставлено на поток.

«Цель одна — лишить нашу страну адекватного, здравомыслящего молодого поколения, разделяющего российские традиционные ценности. Ключевая особенность всех подобных опасностей заключается в том, что злоумышленники, как правило, обманным путем, в игровой форме, либо через психологические манипуляции вовлекают молодежь в совершение опасных противоправных действий. Это может быть как совершение диверсий и террористических актов, так и пропаганда экстремизма, педофилии, живодерства, лудомании, мошенничества, лжеминирования школ и многое другое», — подчеркнула Елена Мильская.

Председатель попечительского совета Национального центра также рассказала о том, что волонтеры Национального центра и Лиги безопасного интернета активно ведут профилактическую работу с молодежью. С 2022 по 2024 годы добровольцы провели 5061 урок безопасного интернета для школьников и студентов по всей России. Состоялись 350 родительских собраний.

В этот же период Национальный центр совместно с МВД, МЧС России, комиссиями по делам несовершеннолетних и защиты их прав, уполномоченными по правам ребенка, региональными министерствами образования и прокуратурами субъектов РФ провели 19 круглых столов по теме безопасного интернета.

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на пленарном заседании XIII форума безопасного интернета заявил об успешной работе ведомства по ограничению доступа к деструктивному контенте. По его словам, за последние 12 лет РКН добился блокировки или удаления более 3 млн единиц противоправного контента в сети.

«С российскими соцсетями у Роскомнадзора установлено очень эффективное взаимодействие. Они блокируют запрещенный контент практически мгновенно. Безусловно, имеются проблемы с крупными иностранными площадками: YouTube, Twitch, „Википедия“, которые не удаляют такой контент. Соответственно, принимаются меры административного воздействия», – сказал Евгений Зайцев.

Игорь Ашманов, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент компаний «Ашманов и партнеры», «Крибрум», отметил, что защита персональных данных — это вопрос национальной безопасности.

«Персональные данные утекают в совершенно гигантских масштабах. За прошлый год насчитали 490 миллионов записей персональных данных, а в этом, уже в январе — 510 миллионов, как Роскомнадзор, собственно, рапортует, утекло. Только в январе. Откуда это утекает? Из нашего крупного цифрового бизнеса», — подчеркнул Игорь Ашманов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по обороне, председатель партии «Родина» АлексейЖуравлев отметил важность работы Лиги безопасного интернета.

«Сегодня нас хотят поджечь со всех сторон. Посмотрите, что происходит. Мы стоим перед большими вызовами. Поэтому то, что делает Лига безопасного интернета, на мой взгляд, очень важно. Но тут надо помогать», — сказал Журавлев.

Говоря о борьбе с деструктивным контентом, некоторые выступают за использование искусственного интеллекта, ссылаясь на возможность выстраивания алгоритмов, которые смогут анализировать большие объемы информации. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ отец Федор Лукьянов призвал участников форума все же доверять больше разуму человеческому и внимательнее относиться к созданию необходимой законодательной базы.

«Я думаю, что никто бы из нас не посадил ребенка в 14 лет за руль автомобиля. Автомобиль нужен, но всему свое время. Поэтому, конечно, думаю, что надо поднимать вопрос о возрастном цензе пользования или сетью, или отдельными ее сегментами. Пусть это решают специалисты и законодатели. Но мы понимаем, что мы ночью не выпустим наших детей на улицу, в центр города или, наоборот, на окраины, и может самое страшное случиться с ребенком. Мы-то этого не делаем. А почему мы это делаем в сети?» — отметил иерей, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ отец Федор Лукьянов.

XIII форум безопасного интернета собрал на площадке МИА «Россия сегодня» более 500 человек. 10 секций были посвящены самым разным аспектам создания безопасного цифрового пространства для семей и детей. Приглашенные эксперты обсудили вопросы противодействия внедрения идеологии экстремизма и терроризма в подростково-молодежную среду, массовый переход пользователей на отечественные платформы, а также затронули тему ответственности за фейки и дискредитацию вооруженных сил России в социальных сетях.

Отдельная секция была посвящена тому, как обезопасить детей и подростков от онлайн-аферистов. В секции «Блогерство полезное, вредное и противоправное: ориентиры для детей и родителей» известные авторы поделились своим видением о подаче контента.

Участники форума в очередной раз заявили: безопасность нашего общества зависит от многих слагаемых, но объединившись, заручившись поддержкой государства, удастся сохранить суверенитет, настоящие семейные ценности и создать по-настоящему безопасное пространство в сети на территории Российской Федерации.