WSJ: Трамп прислал Эпштейну картинку с голой девушкой на 50-летие

Президент США Дональд Трамп прислал финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняли в секс-торговле, на 50-летие письмо с изображением голой девушки. Это произошло в 2003 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Приятельница Эпштейна Гилейн Максвелл тогда собрала в честь юбилея мужчины альбом с неприличными посланиями от знакомых и друзей. Трамп, как утверждается, прислал фото с контуром обнаженной женщины. На нем будущий президент США поздравил Эпштейна с днем рождения и пожелал нечто странное.

«И пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом», — сказал Трамп.

Президент США опроверг информацию и пообещал подать в суд на издание, если якобы «письмо от Трампа» будет выложено.

В 2019 году Эпштейну в Соединенных Штатах выдвинули обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре. За это его должны были посадить в тюрьму на 45 лет. Обвинители уверены, что с 2002 по 2005 год мужчина занимался интимом с десятками несовершеннолетних девушек в своих особняках в Нью-Йорке и Флориде.

Эпштейн платил девушкам сотни долларов наличных. Затем он просил жертв вербовать для него других девушек. Возраст некоторых юных дам был до 14 лет включительно.

В начале июля 2019 года суд Манхеттена в американском Нью-Йорке постановил не выпускать Эпштейна из-под стражи под залог. В конце того же месяца стало известно, что мужчину обнаружили в камере в «полубессознательном состоянии», после чего он погиб.