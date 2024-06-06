Wildberries выразила соболезнования семье рабочего, погибшего на складе компании

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Wildberries: погибший в Подмосковье рабочий мог не соблюсти технику безопасности

В компании Wildberries высказались о гибели сотрудника на подмосковном складе в Коледине, который принадлежит маркетплейсу. Пресс-служба WB заявила, что рабочий мог лишиться жизни, предположительно, из-за несоблюдения требований безопасности, сообщает NEWS.ru .

В момент происшествия на месте работала подрядная организация, которая по договору укрепляла кровлю складского комплекса. Погибший рабочий трудился у этого подрядчика, отметили в компании.

«Один из исполнителей подрядчика при выполнении работ, предположительно, не соблюдал технику безопасности, что привело к летальному исходу. <…> Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего», — заявили в Wildberries.

Маркетплейс добавил, что по факту смерти рабочего на складе организована комиссия. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.