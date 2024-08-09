Wildberries выплатила почти 35 млрд рублей после пожара в Шушарах

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала сумму выплат пострадавшим после пожара на складе в Шушарах. Эта сумма равна почти 35 млрд рублей, что составляет 95% от общего ущерба, пишет РБК .

Она отметила, что продавцы получили выплаты раньше назначенного срока. Бакальчук также подчеркнула, что всем продавцам выплатят компенсацию за товары, независимо от масштабов их потерь.

Склад компании в Ленинградской области загорелся 13 января. В момент ЧП на нем находились 1,2 тыс. человек, пострадавших нет. Эксперты ранее оценивали сумму ущерба в 10-11 млрд рублей.

Ранее Бакальчук отметила, что для компании пожар на складе в Шушарах стал настоящим испытанием.