Взрывотехники в Можайском округе ликвидировали 4 боеприпаса времен ВОВ

Заместитель начальника ПСЧ-308 Александр Ермаков рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился местный житель, который отправился за грибами и нашел подозрительный предмет в лесном массиве неподалеку от деревни Зачатье.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпасы как три ручные гранаты РГД-33 и одну 81-миллиметровую минометную мину времен ВОВ. Используя взрывобезопасный контейнер, специалисты перевезли снаряды на специальный полигон, где обезвредили их в соответствии с инструкцией. Также работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Можайского округа с момента обнаружения боеприпасов и до их полной ликвидации», — заключил Александр Ермаков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

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