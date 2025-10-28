Взрывотехники обезвредили найденные в Рузском округе 10 боеприпасов времен ВОВ

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-265 Владимир Старостин рассказал, что о взрывоопасных предметах в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили участники поискового отряда «Эхо Войны». При проведении раскопок неподалеку от деревни Новогорбово они обнаружили опасные находки.

«Прибыв на место, спасатели оцепили опасную зону, не допуская туда людей до приезда специалистов. Прибывшие взрывотехники идентифицировали боеприпасы как девять 37-миллиметровых артиллерийских снарядов и одну 50-миллиметровую минометную мину периода ВОВ. Используя взрывобезопасный контейнер, они перевезли снаряды на специальный полигон, где обезвредили их в соответствии с инструкцией. Работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Рузского муниципального округа, а также безопасность проведения взрывотехнических работ», — заключил Владимир Старостин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.