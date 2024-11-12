Взрывотехники обезвредили два боеприпаса времен ВОВ в Подмосковье

Накануне специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» дважды выезжали на ликвидацию боеприпасов времен ВОВ, которые нашли в городских округах Можайский и Рузский. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Матох рассказал, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило два сообщения о подозрительных предметах.

Первый снаряд нашел собственник частного дома, расположенного в деревне Федчино Рузского округа. Мужчина наткнулся на боеприпас при проведении земляных работ на приусадебном участке. А второй снаряд был обнаружен в деревне Шаликово Можайского округа во время строительства на частной территории.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали находки как две минометные мины 50-милиметрового калибра времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили снаряды во взрывобезопасный контейнер и перевезли в безопасное место, где обезвредили, соблюдая технику безопасности», — уточнил Александр Матох.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.