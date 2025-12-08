Взрывотехники обезвредили боеприпасы времен войны в Можайском округе 8 декабря

В понедельник, 8 декабря, специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны на территории Можайского округа.

Заместитель начальника части Роман Протасевич сообщил, что опасную находку обнаружили добровольцы-поисковики во время раскопок в районе деревни Захарьино. Они сообщили о снарядах спасателям.

Взрывотехники определили, что найденные предметы — шесть 81-миллиметровых минометных мин. Боеприпасы поместили в специальный контейнер и вывезли на полигон, где уничтожили согласно инструкции. Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части обеспечили взаимодействие взрывотехников с экстренными службами округа на всех этапах операции, пояснил Роман Протасевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что утром 14 марта силы ПВО отразили еще одну атаку беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третий БПЛА ликвидировали в Южной Битце в Ленинском округе.