Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Солнечногорске

Накануне взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на территории Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Старший смены ПСП ПСЧ-267 Виталий Чикин пояснил, что сообщение о находке поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от участников мотоклуба, проводивших тренировки вблизи заброшенной фермы неподалеку от деревни Новое. Во время заездов по пересеченной местности спортсмены заметили подозрительный предмет в овраге и передали информацию о находке.

«Прибыв на место, спасатели поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» сотрудники полиции оцепили опасную зону, которая находилась под охраной до приезда специалистов. Прибывшие взрывотехники идентифицировали предмет как 50-милиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Учитывая удаленность от населенных пунктов и безопасные условия, было принято решение произвести подрыв на месте обнаружения», — рассказал Виталий Чикин.

Он отметил, что взрывотехнические работы прошли в соответствии с установленными требованиями и завершились успешно. Также на месте присутствовал представитель администрации Смирновского поселения, обеспечивший координацию взаимодействия с экстренными службами.

