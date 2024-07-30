Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Рузском округе

Заместитель начальника ПСО-2 Денис Совенков рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жители деревни Таблово и сообщили об опасной находке.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали найденный предмет как 105-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. После чего специалисты успешно утилизировали боеприпас, соблюдая технику безопасности», — сообщил Денис Совенков.

Замначальника добавил, что при обнаружении опасной находки гражданам нужно сразу обращаться в экстренные службы. Боеприпас нельзя трогать, двигать и переносить, а также накрывать, засыпать его землей или песком, заливать водой, поджигать, ломать и оказывать любое другое воздействие. После звонка следует отметить место находки с помощью подручных средств, оградить доступ людей и животных к предмету в радиусе 100 метров, дождаться специалистов и показать им боеприпас.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.