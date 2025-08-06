Взрывотехники обезвредили 3 боеприпаса времен ВОВ, найденные в Рузском округе

Заместитель начальника ПСЧ-265 Владимир Старостин рассказал, что о взрывоопасных предметах в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили участники поискового отряда «Эхо войны», которые в лесополосе неподалеку от СНТ «Рузский Дали» обнаружили их.

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали боеприпасы как две ручные гранаты РГД-33 и один 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники поместили боеприпасы в специальный контейнер, после чего отвезли их на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности. Работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб округа с момента обнаружения боеприпасов и до их полной ликвидации», — заключил Владимир Старостин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.