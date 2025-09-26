Взрывотехники обезвредили 2 боеприпаса времен ВОВ в Подмосковье

25 и 26 сентября специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на территории Дмитровского муниципального округа и городского округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник 270-й пожарно-спасательной части Александр Белов рассказал о первом случае, произошедшем в Дмитровском округе.

«Жители деревни Тендиково при проведении земляных работ на своем участке обнаружили опасный предмет и сообщили о нем в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие взрывотехники идентифицировали находку как ручную гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Специалисты перевезли боеприпас в безопасное место и обезвредили его согласно инструкции», — пояснил Александр Белов.

Заместитель начальника ПСЧ-256 Павел Красковский сообщил о втором случае в округе Электросталь.

«Во время строительных работ на улице Строительный переулок в городе Электросталь рабочие обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие взрывотехники идентифицировали его как 120-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Специалисты аккуратно погрузили боеприпас в специальный взрывобезопасный контейнер и перевезли на полигон, где успешно ликвидировали его», — уточнил Павел Красковский.

Оба боеприпаса были обезврежены с соблюдением всех мер безопасности. Работники 270-й и 256-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали взаимодействие с сотрудниками экстренных служб и представителями администраций городских округов с момента обнаружения боеприпасов до их полной ликвидации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.