Взрывотехники обезвредили 13 боеприпасов времен ВОВ в Подмосковье

В течение нескольких дней сентября специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на территориях Можайского, Дмитровского и Волоколамского муниципальных округов. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин рассказал, что о взрывоопасных предметах в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители.

«Во вторник, 9 сентября, в Можайском округе грибник обнаружил на опушке леса деревни Облянищево 50-миллиметровую минометную мину времен ВОВ. В четверг, 11 сентября, жители деревни Микляево в Дмитровском округе тоже случайно нашли 50-миллиметровую минометную мину. В пятницу, 12 сентября, в Волоколамском округе во время земляных работ на органической ферме в деревне Чертаново было обнаружено 11 боеприпасов. Среди них одна 82-мм минометная мина, а также десять артиллерийских снарядов: два 37-мм, пять 75-мм, два 85-мм и один 105-мм», — уточнил Игорь Сорокин.

Заместитель начальника госучреждения отметил слаженную работу всех подразделений.

«Прибывшие на места взрывотехники идентифицировали боеприпасы, перевезли их в специальных взрывобезопасных контейнерах на полигоны и обезвредили согласно инструкции, с соблюдением всех мер безопасности. Спасатели 308-й, 270-й и 203-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали взаимодействие с сотрудниками экстренных служб соответствующих округов с момента обнаружения боеприпасов до их полной ликвидации», — заключил Игорь Сорокин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.