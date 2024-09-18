«Взгляд сквозь сердце»: в РФ проведут премию для журналистов

В РФ проведут премию для журналистов с главным призом в 300 тысяч рублей

В конце сентября в России завершится прием заявок на журналистскую премию «Взгляд сквозь сердце». Она носит имя Никиты Цицаги и предполагает главный приз в 300 тысяч рублей, сообщает News.ru .

Направить работы можно до 30 сентября включительно. Это может быть материал или проект, посвященным помощи людям в сложных ситуациях: природных, техногенных, экологических или социально-экономических потрясений, военных конфликтов и тому подобному.

Участники уже прислали множество заявок, среди которых фотопроекты и видеосюжеты, серии репортажей и авторские фильмы. Чаще всего материалы посвящены СВО: судьбам беженцев, работе волонтеров, жизни в Курской области, подвигам бойцов и обычных жителей.

Работы оценят эксперты из разных областей: официальный представитель МИД России Мария Захарова, гендиректор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов и другие.