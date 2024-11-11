Иформация, что дамба у Курахова могла быть приготовлена к уничтожению, появлялась в момент, когда по приказу Киева началось уничтожение местной ТЭС. После того, как киевский режим остановил и разобрал тепловую электростанцию до мелочей, тысячи граждан, которых он назвал «своими», остались без электричества.

Это еще раз подтверждает, что нелегитимному лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому и его власти важнее территории, нежели сами люди, которых он совсем недавно называл украинцами, а теперь — сепаратистами, отметил доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, военный аналитик Владимир Ераносян. По его словам, на данный момент киевский режим лишь разрушает инфраструктуру и промышленность на тех территориях, которые вскоре будут освобождены российской армией, вместо того чтобы сохранять, что еще возможно, и вывозить это на Запад.

«Используется гитлеровская тактика „выжженной земли“: взрываются предприятия и дома, вывозится чернозем и лес. Идет тотальное уничтожение Украины как таковой», — добавил Ераносян.

Если рассмотреть военную сторону ситуации, то уничтожение дамбы и последующий выход воды не окажут влияния на наступательные действия российских войск в районе Курахова. Разлив воды и образование болот значительно затрудняют отход собственных подразделений, что, в свою очередь, ставит под угрозу жизни украинских солдат. Таким образом действия Зеленского фактически обрекают его военнослужащих на гибель.