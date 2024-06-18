Выжившим при штурме СИЗО Ростова захватчиком оказался обвиняемый в экстремизме

RT: одним из захватчиков СИЗО Ростова был обвиняемый в экстремизме, он выжил

Участником захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которому удалось выжить при штурме, оказался Дмитрий К. Мужчина родился в 1996 году и обвинялся по «экстремистской» статье, сообщает RT со ссылкой на источник в рядах правоохранительных органах.

Дмитрий К. попал в следственный изолятор по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Изначально ФСИН отчитывалась, что при штурме ростовского СИЗО были убиты все захватчики, однако, по данным издания, одному из злоумышленников удалось выжить.

Захват заложников в ростовском СИЗО произошел утром 16 июня, когда несколько арестантов пленили двоих сотрудников изолятора. Захватчики заявляли, что связаны с террористами из ИГИЛ*.

При штурме изолятора всех захватчиков ликвидировал спецназ. Заложники были освобождены и не получили серьезных ранений.

* - Организация признана террористической и запрещена в России.