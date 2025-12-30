«Выводит человека из состояния человека»: в ОП раскритиковали льготную ипотеку

Госпрограмма льготной ипотеки для семей с детьми, вопреки заявленным целям, не помогает улучшить демографическую ситуацию, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Павел Пожигайло. Он назвал ее «кабалой» для молодых пар и добавил, что даже льготные 6% годовых неподъемны и лишают семьи средств к существованию, пишет «Абзац» .

Эксперт привел пример из личного опыта. По словам Пожигайло, его сыну взяли кредит под 6% на квартиру в Москве площадью 52 квадратных метра. Ежемесячный платеж за жилье составляет 125 тысяч рублей.

«А теперь представьте: мама и папа, двое детишек. Сколько зарплаты они могут получать в среднем? По 100 тысяч. У них, допустим, минус 125 [тысяч] — ипотека на одного ребенка. Остается 75 тысяч», — пояснил Пожигайло.

Такой доход в 200 тысяч рублей формально лишает семью права на поддержку как малоимущей, хотя после расчетов с банком родители оказываются в бедственном положении, подчеркнул он. В таких условиях, констатировал общественник, речи о рождении новых детей идти не может.

«На самом деле даже 6-процентная ипотека выводит человека из состояния человека. Эти нехитрые расчеты показывают, что реально ипотека должна быть не более 2%», — заявил Пожигайло.

Он назвал льготную ипотеку «антидемографической мерой», которая не решает, а усугубляет проблему доступности жилья для семей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.