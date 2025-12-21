Выступление Долиной в Туле отменили из-за плохих продаж

Певица Лариса Долина потеряла более миллиона рублей в связи с отменой своего первого сольного концерта, запланированного на 4 января 2026 года в Туле, сообщает kp.ru .

Выступление в зале на 724 места было отменено организаторами из-за низкого спроса: согласно онлайн-схеме продаж, было продано всего 349 билетов (менее половины зала).

По стандартным условиям контрактов, артист обычно получает 50% гонорара в качестве предоплаты, а вторую половину — по прибытии в город. В случае отмены концерта по причине плохих продаж предоплата часто подлежит возврату. Для залов малой вместимости средний гонорар Долиной за одно выступление составляет от 1 до 1,5 миллиона рублей, которые она, таким образом, не получила.

Несмотря на отмену одного концерта, 70-летняя певица продолжает активную гастрольную деятельность, давая в среднем три-четыре выступления в месяц, в основном в региональных залах на тысячу-две тысячи зрителей, а также выступая на фестивалях и сборных концертах.

