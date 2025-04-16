Выступал парламентером в Белграде: Москва скорбит о кончине ветерана ВОВ Слухая

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поделился печальной новостью о том, что в столице ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Иван Слухай. Он посвятил свою жизнь службе в армии и сохранению памяти о подвиге народного ополчения, сообщает «Царьград» .

«Вся его жизнь — служение Родине. Участник войны, защитник Отечества, человек, прошедший фронтовые дороги и почти полвека отдавший службе в Вооруженных силах. А после — десятилетия неустанной работы во имя памяти и правды», — отметил Шапошников.

Иван Слухай родился в 1924 году в Башкирии, в поселении, основанном выходцами с Украины. Через пару лет после окончания семилетки он уже преподавал в Оренбургской области, параллельно завершая обучение в педагогическом техникуме. В юном возрасте, всего в 16 лет, Слухай успел побывать заведующим школой и секретарем районного комитета комсомола.

В 1942 году он добровольно вступил в ряды народного ополчения и был направлен на учебу в Одесское пехотное училище, которое в то время было эвакуировано в Уральск (ныне территория Казахстана). Спустя год Слухай отправился на передовую и участвовал в сражениях под Сталинградом, Белгородом и Харьковом, а также в операциях по освобождению Румынии, Венгрии и Югославии. Он получил ранение при форсировании Днепра.

В Белграде Иван Слухай выполнял роль парламентера от Красной армии, передавая командующему немецкими войсками письмо с требованием сложить оружие и сдаться.

После окончания войны Слухай продолжил службу в войсках противовоздушной обороны, занимая различные должности в политических управлениях сначала в Московском округе, а затем и на уровне всего государства. В 1972 году ему было присвоено звание генерал-майора. В общей сложности он отдал службе в армии 42 года.

С 1997 года и на протяжении почти 30 лет Иван Слухай возглавлял Московский комитет ветеранов войны. Алексей Шапошников отметил, что он принимал активное участие в создании программы «Памяти Московского народного ополчения», вложив в этот проект всю свою душу, знания и богатейший личный опыт. Он считал своим важнейшим долгом сохранить память о героизме москвичей, вставших на защиту своей страны в самые трудные времена, заключил спикер Мосгордумы.