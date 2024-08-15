Выставочный зал «Дом Широкова» в Павловском Посаде посетили активные долголеты

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

сегодня в 16:12

По программе «Активное долголетие» выставочный зал «Дом Широкова» в Павловском Посаде посетили пенсионеры из Подмосковного города. Для них была проведена обзорная экскурсия по постоянно действующей экспозиции «Три жизни Дома Широкова». С большим вниманием гости прослушали экскурсию и посетили действующие выставки, передает пресс-служба администрации городского округа.

Экскурсанты выразили благодарность сотрудникам выставочного зала за насыщенную экскурсию и полученное удовольствие от посещения Дома Широкова.

За годы существования выставочного зала проведено множество выставок, концертов, лекториев. Экспонировано более тысячи произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, фотографий. Особое внимание в просветительской работе уделяется вопросам краеведения, патриотизма, и эстетическому воспитанию школьников.

Выставочный зал «Дом Широкова» предоставляет выставочные площади для художников различных направлений: живопись, графика, скульптура, ДПИ и другие направления.

В 2013 году в выставочном зале «Дом Широкова» начала свою работу творческая мастерская эстетического развития «Синяя птица». Мастерская имеет различные творческие направления:

— мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;

— мастер-классы по основам изобразительного искусства;

— игровые программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.