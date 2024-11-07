Выставочный образец русского истребителя Су-57 стал объектом насмешек

В преддверии выставки Airshow China 2024 выставочный образец отечественного истребителя Су-57 стал объектом насмешек из-за торчащих болтов и щелей в обшивке. Однако, как утверждает военный эксперт Владислав Шлепченко, это не столь важная проблема, сообщает «Царьград» .

Выставка станет ареной для демонстрации новейших военных технологических достижений, где США, Китай и Россия будут сравнивать свои истребители.

Китай представляет J-35A, предполагаемую переработку предыдущего J-31, которая должна составить конкуренцию американским F-22 и F-35. Су-57, в отличие от американских аналогов, производится в ограниченных количествах и имеет лишь около 20 единиц на вооружении, что эксперт считает реальной проблемой.

Российский Су-57 подвергся насмешкам во вражеских Telegram-каналах из-за видимых дефектов, таких как торчащие болты и щели в обшивке. Однако, по мнению военного эксперта Влада Шлепченко, настоящая проблема для России заключается не в успешной презентации самолета, созданного в условиях реальных боевых действий.

«Если же говорить серьезно, то главная претензия, которую можно предъявить по поводу Су-57, состоит в том, что их американские одноклассники по пятому поколению изготовлены сотнями, а наших чуть больше 20 штук. Вот это действительно проблема, если не сказать беда», — заключил эксперт.