Выставку в память о фронтовике и почетном жителе города открыли в Звенигороде

В сквере имени Чехова в Звенигороде открыли уличную выставку в память о почетном гражданине города Александре Ивановиче Скуратове. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Участник Великой Отечественной войны после тяжёлого ранения получил инвалидность. В 50-е годы приехал в Звенигород. Более 35 лет Александр Иванович возглавлял школу № 1 — жители города помнят его как прекрасного педагога и наставника для других учителей.

На открытии выставки побывало более ста жителей и гостей города. Инициатором экспозиции к 100-летию со дня рождения отца стала его дочь Татьяна Скуратова. На стендах в городском сквере разместили фотографии, на них — сюжеты из жизни директора школы, снимки его дипломов и фронтовых наград.

Благодаря Александру Скуратову у школы № 2 установили стелу в память об учениках-фронтовиках. Он приложил много сил, чтобы оборудовать учебные кабинеты в Первой школе. В это здание коллектив «переехал» в 1983 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.