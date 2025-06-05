Выставку «Совместная перспектива: 4 художника, 2 взгляда» откроют в Люберцах 6 июня

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Выставка «Совместная перспектива: четыре художника, два взгляда» откроется в Картинной галерее Люберец 6 июня в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экспозиция объединяет две творческие пары — Анатолия и Диану Коробкиных и Владислава Татаринова и Юлию Чугуевскую. Их искусство — проявление любви, а творчество — форма диалога.

Анатолий Коробкин — представитель русской реалистической школы, его работы отличаются точностью и погружением в атмосферу. Диана Коробкина пишет пейзажи, вдохновляясь природой.

Владислав Татаринов и Юлия Чугуевская работают вместе, сочетая масло, пастель и акварель. В их картинах проявляется русская реалистическая школа, любовь к цвету и свету.

Юлия также представит изделия из цветного стекла в технике лэмпворк (обработка стекла в пламени горелки).

Открытие выставки состоится 6 июня. Вход свободный по предварительной записи ( https://mvk-lyubertsy.timepad.ru/event/3397340/ ) или социальной карте Подмосковья.

Гостей ждет авторская экскурсия от художников. Начало в 17:00. Выставка продлится до 27 июля.

Возрастное ограничение 0+.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.