Выставки к 80-летию победы открыли в Реутове

В преддверии юбилея Великой Победы в музейно-выставочном центре Реутова состоялось торжественное открытие двух выставок, объединивших память о героях прошлого и настоящего. Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех в единстве поколений», подчеркивающего важность преемственности традиций доблести и славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В большом зале развернулась экспозиция «Война и мир. Сыны Отечества», созданная музейными работниками. Архивные документы, фотографии военных лет и современные материалы напомнили гостям о цене мирной жизни и подвиге тех, кто защищал Родину в 1940-е годы и продолжает защищать сегодня.

Вторая выставка заслуженного художника России Александра Дудина «Защитникам Отечества посвящается» отразила жизнь военных от конца XX века до наших дней. Работы включают картины, которые были написаны во время службы в армии.

Торжественную атмосферу дополнила концертная программа с участием вокальных ансамблей «Веселые звездочки» и «Ритмы молодости», исполнивших легендарные песни военных лет.

Выставки стали не только данью памяти, но и напоминанием о том, что героизм и любовь к Родине не имеют временных границ.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.