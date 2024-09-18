Выставка‑пристройство собак из приютов пройдет в Солнечногорске

В городском парке Солнечногорска у памятника М. Ю. Лермонтову пройдет фестиваль «ДОМОЙ» — выставка-пристройство собак. Мероприятие состоится 21 сентября с 12:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рамках выставки пройдут уроки доброты для детей, конкурс по рисованию собак-участниц выставки, мастер-классы по изготовлению игрушек для хвостиков и «Доктор Айболит», будет работать пункт сбора кормов и благотворительная ярмарка, любой желающий сможет проконсультироваться у зоопсихолога, ветеринарного врача, всех ждет концертная программа, беспроигрышная лотерея и еще много приятных сюрпризов.

"Это будет уже третья выставка в нашем округе, на которой любой желающий может пообщаться с животными, оказать помощь приюту, как материальную, так и волонтерскую. На мероприятии представят более 15 собак, все животные здоровы, стерилизованы по возрасту и привиты", — отметил и. о. заместителя главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Мероприятие проводит благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду» при поддержке администрации округа.

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