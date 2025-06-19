27 июня в 10:00 на территории конно-спортивного клуба «Виват, Россия!» в Ленинском городском округе состоится открытие 28-й Московской областной выставки племенных животных «Звезды Подмосковья — 2025», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 30 ведущих хозяйств из разных уголков Подмосковья продемонстрируют свои успехи в селекции.

«Стало доброй традицией проводить выставку „Звезды Подмосковья“ именно в Ленинском округе, и мы рады вновь приветствовать лучших животноводов региона! В этом году свои достижения представят хозяйства из 18 муниципалитетов, а также будут награждены ведущие специалисты отрасли, включая зоотехников и ветеринаров», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что на выставке посетители смогут увидеть лучших представителей сельскохозяйственных животных, отобранных по экстерьеру и продуктивности. В экспозиции будут представлены крупный рогатый скот голштинской, айрширской и джерсейской пород, а также редкие породы кур и перепелов. Главным событием станет определение «Абсолютной чемпионки 2025 года» — победителя, выбранного независимым жюри среди племенных хозяйств.

В пресс-службе добавили, что помимо демонстрации животных, на выставке будет представлена широкая экспозиция современного оборудования и технологий для сельского хозяйства — от инструментов для искусственного осеменения и кормовых добавок до молочного оборудования, бирок для идентификации животных и ветеринарных препаратов.

Выставка организована при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Организаторами выступают Союз «Мосплем» и АО «Московское по племенной работе». «Мосплем» объединяет 30 региональных предприятий, на которых содержится 30,6 тысячи голов крупного рогатого скота, что составляет 42,7% от общего поголовья в сельскохозяйственных организациях Подмосковья. АО «Московское», в свою очередь, является ведущим российским поставщиком семени быков молочного направления, реализовав в 2024 году 897,7 тысячи доз в 50 регионах России, а также в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.