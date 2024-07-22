Выставка столичного образования пройдет в Гостином дворе

Гостиный двор станет площадкой технологий и инноваций в отраслях социальной сферы и образования в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что современные колледжи в Москве — это прогрессивные образовательные центры, а взаимодействие с ведущими работодателями мегаполиса и модернизация учебных программ является одним из ключевых направлений в трансформации среднего образования, которое гарантирует будущим специалистам трудоустройство в лучших компаниях.

Вице-мэр отметила, что посетители выставки смогут протестировать профессии будущего, посоревноваться с искусственным интеллектом, сдать демоверсию вступительных экзаменов, а также познакомиться с направлениями столичных колледжей.

«Передовые лаборатории, сотрудничество с ведущими компаниями и практическое обучение превращают колледжи в инновационные площадки, и именно это мы хотим показать гостям форума», — рассказала Ракова.

Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В выставочном пространстве «Проспект знаний» и «Квартал профессий» гости смогут ознакомиться с актуальными и полезными IT-специальностями. Там же школьники и их родители смогут получить информацию о поступлении в столичные колледжи.

В симуляционном центре колледжей собрано современное оборудование, на котором обучаются студенты. Так, преподаватели и учащимся покажут работу цифрового модельера — специального 3D-сканера.

Выставка будет работать с 1 августа по 8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Вход для всех посетителей свободный. Подробности о программе можно узнать на официальном сайте.