Выставка «Советский космический плакат» открылась в Ленинском округе

Они выполнены советскими художниками 50-60-х годов XX века. Посетить экспозицию можно бесплатно до 31 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Искусство сохраняет на века эмоции людей. Оно пронизано чувствами не только создавших его художников, но и ощущениями современников этого искусства. На века сохраняют эти плакаты радость, волнение и гордость за нашу страну, за всех тех, кто проложил для нашей цивилизации дорогу в космос. Надеемся, что выставка позволит нашим гостям ощутить это в полной мере», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Сарамуда.

Представленные в экспозиции плакаты выполнены с 1954 по 1970 годы такими авторами, как Николай Пильщиков, Николай Дутов, Вадим Воликов, Ефим Цвик, Евгений Абезгауз и другими. Все они отражают романтику космических полетов, прочно вошедших в повседневную жизнь общества тех времен.

«Удачный запуск первого искусственного спутника земли, полет и возвращение первого летчика-космонавта, благополучный групповой полет в космос. Насколько волнующими эти события были для обычной повседневной жизни советского гражданина? Мы предлагаем посетителям представить, в какой мере им было приятно и тревожно понимать, что старая сказка стала былью! И былью — с русской фамилией», — приводит пресс-служба главы Ленинского округа слова куратора выставки Светланы Генераловой.

На выставке «Советский космический плакат» можно увидеть все ключевые моменты на пути к достижению этой цели: от плаката о Циолковском и первых шагах советского ракетостроения до Луны в крепких руках человека. Кроме того, специально для выставочного проекта музей-заповедник «Горки Ленинские» создал коллекцию тематического мерча.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.