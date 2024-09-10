Выставка «Русский дом. Креативные регионы» откроется 19 сентября в Москве

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19 сентября состоится открытие выставки «Русский дом. Креативные регионы», организованной межрегиональным союзом дизайнеров интерьера совместно с комиссией по дизайну и архитектуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», сообщают организаторы мероприятия.

Выставка «Русский Дом. Креативные регионы» — это международная выставка дизайна интерьеров и технологий, направленная на воссоединение с историческими и культурными корнями через современные интерьерные решения.

В центе внимания выставки — Россия и ее многочисленные регионы.

Участники выставки — проводники русских традиций и региональной уникальности, которые диктуют моду на актуальную прекрасную «русскость» и предлагают новые сценарии для проектирования интерьеров на 2025 год.

По итогам выставки планируется инициировать формирование системного межведомственного взаимодействия в решении конкретных задач на 2025 год по вкладу индустрии дизайна в развитие креативной экономики и исполнению Федерального закона от 08.08.2024 N ЗЗО-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», а также иных нормативных документов РФ, относящихся к развитию творческих индустрий.

На открытии выставки планируется присутствие министра культуры РФ Ольги Любимовой, замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой и других.