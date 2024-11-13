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Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в КЦ «Зеленоград» 16 ноября

Выставку-пристройство питомцев из городского приюта проведут в столичном культурном центре «Зеленоград» 16 ноября. Новым хозяевам раздадут 20 кошек, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Семьи ищут питомцам из приюта «Зеленоград» ГБУ «Доринвест», подведомственного столичному департаменту ЖКХ. На выставке покажут в том числе котят Дэни и Зарика, молодую кошку Магнолию и шестилетнюю длинношерстную Вики.

Мероприятие будет проходить 16 ноября с 12:00 до 17:00 в КЦ «Зеленоград». Питомцев можно забрать сразу — им сделали прививки и проверили состояние здоровья.

Сотрудники ГБУ «Доринвест» и волонтеры раскроют особенности кошек и расскажут, как за ними ухаживать.